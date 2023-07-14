Мезенцев поддержал идею создания союзного проекта "Поезд-музей"

По словам госсекретаря Союзного государства, проект должен представлять коллекции ведущих музеев РФ и Белоруссии

ВИТЕБСК, 14 июля. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев считает перспективной идею создания союзного проекта "Поезд-музей".

Выступая на проходящем в Витебске круглом столе "Союзное государство - общая духовность и пространство возможностей" он отметил, что уже существующий проект "Поезд памяти", финансируемый в этом году из бюджета СГ, "доказал свою состоятельность". При этом Мезенцев поддержал идею создания проекта "Поезд-музей", который должен представлять коллекции ведущих музеев России и Белоруссии.

"Не каждый попадет в Эрмитаж, Национальный художественный музей. Но поезд-музей, в том числе с представлением электронных ресурсов коллекций ведущих музеев России и Беларуси, был бы возможен", - заявил госсекретарь.

"Он был бы возможен, если министры культуры поддержат нас, станут госзаказчиками такого проекта. Мы готовы были бы взяться за его рассмотрение как минимум на этом этапе, не могу гарантировать, что мы сразу найдем деньги, но такая идея была бы перспективна", - пояснил Мезенцев. Также госсекретарь выразил уверенность в необходимости увеличения числа участников "Поезда памяти". "На следующий год хотели бы, чтобы больше стран СНГ прислали молодых граждан для этой общей дискуссии, - сказал он. - Нам нужно, чтобы проезжали десятки тысяч".

По его словам, патриотические проекты нужно популяризировать и с пользованием интернет-технологий. "Необразованность молодежи - препятствие к тому разговору о роли старших поколений и об их роли, которые завтра возьмут ответственность за судьбу Белоруссии и России, через 20-25 лет", - пояснил Мезенцев.

"Поезд памяти" - военно-патриотический проект, впервые реализованный в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии в партнерстве с РЖД. С 22 июня по 4 июля прошлого года около 200 путешествовавших в специализированном железнодорожном составе старшеклассников из всех регионов России и Белоруссии посетили города, история которых связана с событиями Великой Отечественной войны. В их числе белорусские Брест, Гродно, Витебск, Орша, Могилев, Гомель, Минск и российские Смоленск, Вязьма, Ржев, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков. В этом году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России.