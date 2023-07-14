14 июля, 15:00

Кабмин расширил перечень подлежащих контролю государства наркотических средств

Как пояснили в правительстве, решение было направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России, 21 новой позицией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"В обновленный перечень вошли особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа опиоидов, фенилалкиламинов, бензодиазепинов, синтетических каннабиноидов", - уточняется в сообщении.

Принятое решение было направлено на совершенствование государственного контроля за оборотом новых видов психоактивных веществ, пояснили в правительстве.

В предыдущей редакции перечня было более 650 позиций. 

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