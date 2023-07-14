Путин поручил создать фонд по развитию Сергиева Посада

Его возглавил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постановил создать Фонд по сохранению, воссозданию исторического облика и развитию Сергиева Посада (Московская область). Соответствующий указ главы государства опубликован.

Фонду будет оказана государственная поддержка. Как отмечается в документе, решение принято для развития города как "национального духовного центра и объекта притяжения туристов".

Высшим коллегиальным органом фонда является совет. Его возглавил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Сопредседателями попечительского совета назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Эта структура контролирует деятельность фонда, в том числе принятие и исполнение решение, использование средств и соблюдение законов.

Помимо них в попечительский совет вошли генеральный директор РЖД Олег Белозеров, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, помощник президента РФ Игорь Левитин, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также руководители профильных федеральных министерств и другие.

О деятельности Фонда

В документе уточняется, что имущество Фонда будет формироваться за счет федерального бюджета, добровольных взносов и иных источников. Фонд будет проводить или финансировать работы по сохранению и реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории Сергиева Посада, а также по созданию и капремонту коммунальной, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в городе.

Учредителем фонда от имени РФ будет являться правительство. Ему поручено разместить организацию в Москве и определить состав федерального имущества, которое будет ей передано. Кабмин должен профинансировать создание и работу структуры начиная с нынешнего года.

Также правительству необходимо утвердить состав архитектурно-художественного совета фонда по согласованию с РПЦ.

О Сергиевом Посаде

Сергиев Посад - единственный город Подмосковья, включенный в маршрут Золотого кольца России. Он получил свое название от имени преподобного Сергия Радонежского, основателя крупнейшего монастыря России - Троице-Сергиевой лавры.