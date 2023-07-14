Прокуратура добилась выплаты 6 млн рублей на оздоровление сотрудникам Ялтинского порта

Поддержку получили 193 работника

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Крымская транспортная прокуратура через суд добилась от Ялтинского торгового порта (филиал ГУП "Крымские морские порты") выплаты более 6 млн рублей его сотрудникам на оздоровление - предприятие не оказывало соответствующую поддержку с 2021 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Южной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в нарушение положений законодательства о труде, коллективного договора выплата материальной помощи на оздоровление при предоставлении отпуска работникам не осуществлялась с 2021 года. В связи с выявленными нарушениями крымским транспортным прокурором в защиту прав и законных интересов работников порта в Ялтинский городской суд Республики Крым направлено исковое заявление. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. С предприятия в пользу работников порта взыскано более 6 млн рублей материальной помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, решение суда полностью исполнено, поддержку получили 193 работника.