14 июля, 15:33

В Запорожской области в июле откроют второй МФЦ "Мои документы"

Центр появится в Бердянске

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Второй многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы" в Запорожской области будет открыт в городе Бердянске до конца июля. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора области Евгений Балицкий.

"На данный момент в регионе работает только один офис "Мои документы", расположенный в Мелитополе, что, конечно, не покрывает запрос жителей, и критически необходимо увеличение числа офисов для того, чтобы наши люди оперативно и комфортно получали все государственные услуги. Поставил задачу к концу июля открыть офис МФЦ в Бердянске, в начале августа - в Приморске, а к концу лета офисы МФЦ должны начать работу в Акимовке, Приазовском, Кирилловке и Мелитополе", - написал он своем Telegram-канале.

Первый МФЦ в Запорожской области был открыт в Мелитополе в феврале 2023 года. 

Теги:
РоссияБалицкий, Евгений Витальевич
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