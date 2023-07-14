В МФЦ Запорожской области можно будет получить справку об отсутствии судимости

Вице-премьер региона отметил, что специалисты центра "Мои документы" в Мелитополе с февраля оказали населению более 30 тыс. услуг

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Жители Запорожской области смогут получить справку об отсутствии судимости в многофункциональных центрах "Мои документы". Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко.

"Власти области принимают все необходимые меры, чтобы переходный период в нашем регионе прошел максимально оперативно и его жители могли пользоваться всеми услугами, доступными гражданам России. Расширяется перечень документов, которые можно оформить в МФЦ Запорожской области в режиме одного окна, здесь доступны госуслуги, находящиеся в ведении МВД, Социального фонда, ФНС и другие. Перечень растет, и теперь как в стационарном, так и в мобильных офисах "Мои документы" можно получить справку об отсутствии судимости", - рассказал Козенко.

Вице-премьер отметил, что специалисты центра "Мои документы" в Мелитополе с его открытия в феврале 2023 года оказали населению более 30 тыс. услуг и провели более 70 тыс. консультаций. В Запорожской области также работают мобильные офисы МФЦ, которые оказали более 6 тыс. услуг жителям 20 населенных пунктах.

Ранее в пятницу врио губернатора области Евгений Балицкий сообщил, что второй многофункциональный центр (МФЦ) "Мои документы" в Запорожской области будет открыт в городе Бердянске до конца июля. Он отметил, что до 1 сентября новые МФЦ откроются в Приморске, Акимовке, Приазовском, Кирилловке и Мелитополе.