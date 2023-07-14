Майский парк в Архангельске очистили от мусора в рамках проекта "Чистая Арктика"

В акции участвовали около 200 человек

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Уборку в Майском парке в Архангельске провели в рамках общественного проекта "Чистая Арктика". Об этом пресс-центр правительства Архангельской области сообщил на своем сайте в пятницу.

"Сегодня, 14 июля, на территории Майского парка в Архангельске прошла масштабная уборка в рамках общественного проекта "Чистая Арктика". К волонтерам присоединились губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, министр природных ресурсов и ЛПК региона Игорь Мураев, а также руководитель проектного офиса "Чистой Арктики" Андрей Нагибин", - сказано в сообщении.

По данным сайта проекта "Чистая Арктика", в акции участвовали около 200 человек. Добровольцам выдали лопаты, грабли, ломы, а также бензопилы и бензорез. С транспортировкой собранных крупногабаритных отходов, таких как бревна или крупные железобетонные конструкции, помогал экскаватор-погрузчик. Для дальнейшей переработки там собрали металлолом, шины, ветки и другие отходы.

"Архангельская область активно участвует в проекте "Чистая Арктика". В прошлом году масштабную уборку провели на территории Новодвинской крепости, в этом году уделяем внимание общественным территориям, которые действительно являются излюбленными местами отдыха горожан, как, например, Майский парк. "Чистая Арктика" и другие экоинициативы - это очень хорошие и правильные проекты, которые надо тиражировать, показывать, и хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей в них участвовало, - сказал губернатор Архангельской области Цыбульский.

Третий сезон "Чистой Арктики" стартовал в Карелии 21 июня, когда отмечают День полярника. Затем волонтеры убирались в Жиганске (Якутия) - там активисты собрали свыше 26 тонн отходов: металла, валежника и пластика. В Мурманской области участники второго всероссийского форума-фестиваля волонтеров "Арктик. Лед тронулся" работали на берегу Кольского залива, а в Печенге благоустроили места жительства солдат СВО - установили площадки по сбору ТКО. В городе Инта Республики Коми 48 волонтеров убрали территорию площадью почти в 0,5 га. Оттуда вывезли 95 тонн металлолома, обломков конструкций, шин и валежника.