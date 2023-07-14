В России разработали сервис по подбору вакансий для студентов с инвалидностью

Как предположил проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности ВятГУ Константин Бажин, ресурс запустят осенью

ТАСС, 14 июля. Специалисты Вятского государственного университета совместно с коллегами из Южного федерального университета разработали электронный сервис, который поможет трудоустроиться студентам с ограниченными возможностями здоровья. Об этом в пятницу сообщил ТАСС проректор по стратегическому развитию и проектной деятельности ВятГУ Константин Бажин.

"[Сотрудники ВятГУ совместно с коллегами Южного федерального университета] разработали электронный сервис для студентов по подбору вакансий, которые сегодня есть на рынке. Мы сделали выборку по двум базам - hh.ru и "Работа России" - которые содержат специальный фильтр для людей с инвалидностью, а также сделали подборку по вакансиям, которые допускают удаленную занятость. Поэтому сегодня студент с инвалидностью может выбрать фильтры по профессиям, по своему направлению подготовки, заработной плате и получить ответ, какие есть подходящие для него вакансии. Можно также сделать сортировку по регионам, сегодня это семь регионов, но мы планируем, что присоединится практически вся страна", - рассказал Бажин.

Он отметил, что специалисты подготовили описание каждого предложения о работе. Электронный сервис позволит, с одной стороны, узнать, какую специальность нужно получить, чтобы работать по той или иной профессии, а с другой стороны поможет выпускникам увидеть, какие есть предложения по трудоустройству.

Бажин предположил, что ресурс будет запущен осенью. Сегодня в пилотном режиме обработано свыше 500 вакансий. Есть сведения по Кировской области, республикам Башкортостан, Марий-Эл, Удмуртской, Чувашии, Оренбургской и Ростовской областям. "Это достаточное количество, чтобы человек смог найти работу, причем мы увидели вакансии, которые не предъявляют специальных требований к конкретному направлению подготовки, [требуется] наличие высшего образования", - отметил Бажин.