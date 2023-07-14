Высшая школа экономики и университеты ЛНР спроектировали целевые модели развития вузов

Как отметила вице-предиент НИУ ВШЭ Ирина Карелина, взаимодействие с вузами республики началось в августе 2022 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) вместе с университетами Луганской Народной Республики обсудили целевые модели развития. Об этом в пятницу сообщается на сайте Высшей школы экономики.

"Эксперты Высшей школы экономики провели стратегические сессии в вузах Луганской Народной Республики и вместе с управленческими командами университетов обсудили их целевые модели развития. Университеты сформулировали стратегические ориентиры развития для нескольких этапов, включая интеграцию в российское образовательное и научное пространство, решение задач становления экономики региона, повышение конкурентоспособности университетов в национальной повестке", - говорится в сообщении.

Вице-предиент НИУ ВШЭ Ирина Карелина подчеркнула, что взаимодействие с вузами ЛНР началось еще в августе 2022 года, разработка стратегий развития вузов регионов предусмотрена федеральным законом "Об образовании".

"Целевая модель университета - это ядро программы развития. Именно вокруг целевой модели строятся задачи, мероприятия, показатели. Это путеводитель, который станет основой для последующих действий по ускоренному развитию университетов в республике", - заключила Карелина.

Высшая школа экономики и правительство ЛНР в октябре 2022 года подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в образовательной и научно-исследовательской сферах. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов входит в состав Совета ректоров вузов ЛНР. В рамках стратегического сотрудничества между Высшей школой экономики и вузами ЛНР разрабатываются программы развития вузов региона, а также совместные интеллектуальные проекты по поддержке талантливых учащихся вузов республики.