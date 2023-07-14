Приходы более 100 новых храмов в Москве активно помогают бойцам и жителям в зоне СВО

По словам и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления Русской православной церкви иеромонаха Никандра, на каждом приходе люди собирают вещи, лекарственные препараты и средства на дорогое оборудование

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Приходы более 100 новых храмов в Москве, построенных в рамках специальной благотворительной программы, активно участвуют в гуманитарной миссии и помогают бойцам и мирным жителям в зоне спецоперации, сообщил в пятницу и.о. председателя Финансово-хозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви иеромонах Никандр (Пилишин).

Представитель РПЦ принял участие в открытии фотовыставки "Храму быть. Москва созидает святыни и хранит традиции" на Гоголевском бульваре. Экспозиция посвящена 13-летию программы строительства православных храмов в столице, она открылась в преддверии празднования 1035-летия Крещения Руси.

"Уже больше 100 храмов возведено в Москве, мы эту программу активно реализуем. <...> Каждый новый храм, который возведен по программе, активно участвует в гуманитарной миссии - собирается то, что потребно сейчас на фронте", - сказал иеромонах Никандр.

По его словам, на каждом приходе люди собирают вещи, лекарственные препараты, средства на дорогое оборудование, в том числе военную и медицинскую технику. Прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и памятные открытки, а также сдают кровь, которая затем направляется в госпитали Донецкой и Луганской республик. "Наши гуманитарные миссии выезжают на передовую и передают нашим бойцам не только помощь, но и письма, всевозможные наши пожелания для того, чтобы бойцы знали, что мы рядом", - сказал Пилишин.

Столичные власти, отметил он, активно содействуют программе храмостроительства, во всех округах столицы бесплатно выделяются земельные участки, поддержка оказывается на всех этапах реализации программы - от проектирования храма до ввода в эксплуатацию. Появляющиеся храмовые комплексы становятся полноценными духовно-просветительскими центрами. При этом глава ФХУ обратил внимание на то, что речь идет об исключительно благотворительном проекте, который реализуется на внебюджетные средства.

Куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин, в свою очередь уточнил, что сейчас построено уже более 120 храмов, "еще около 200 - в работе".