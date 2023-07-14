В Чебоксарах открылся форум представителей сферы патриотического воспитания ПФО и УрФО

Также на церемонии открытия глава региона Олег Николаев вручил сержанту Сергею Шайманову медаль "За отвагу" за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга

ТАСС, 14 июля. Более 200 представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов примут участие в образовательном форуме, который открылся в пятницу в Чебоксарах. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Сегодня в Чувашии под эгидой Роспатриотцентра Окружной образовательный форум для представителей сферы патриотического воспитания Приволжского и Уральского федеральных округов объединил более 200 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. Тех, кто радеет душой за воспитание детей настоящими патриотами своей Родины", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, на церемонии открытия форума глава Чувашии вручил сержанту Сергею Шайманову медаль "За отвагу" за самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга.

Николаев уточнил, что форум продлится четыре дня. "Участники форума погрузятся в опыт нашей республики в области патриотического воспитания, посетят уникальный и единственный в России научно-технический музей истории трактора, промышленные предприятия региона, которые ковали Победу в годы Великой Отечественной войны, а также этнический центр "Ясна", - добавил он.

По словам главы Чувашии, в республике гражданско-патриотическому воспитанию уделяется особое внимание. "Отрадно, что на федеральном уровне оценили весь спектр деятельности в области патриотического воспитания", - подчеркнул Николаев.

Он также поблагодарил руководство Роспатриотцентра за оказанное доверие и возможность провести мероприятие в Чебоксарах.