Из Петербурга запустят дополнительные поезда на Финляндском направлении

Речь идет о поездах, соединяющих вокзал с Белоостровом, Васкелово, Сестрорецком, Лисим Носом, Разливом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Четыре дополнительных пригородных поезда запустят на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) на предстоящих теплых выходных. С их помощью пассажиры смогут добраться до популярных курортных локаций Петербурга и Ленинградской области, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

"В предстоящие выходные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области прогнозируется повышение температурного режима. Ожидается, что воздух прогреется до 22 градусов в субботу и 27 в воскресенье. С целью улучшения качества обслуживания пассажиров 15 и 16 июля на Финляндском направлении ОЖД назначаются дополнительные пригородные поезда со всеми остановками по пути следования", - рассказали в пресс-службе.

Речь идет о поездах №6053, 6054, 6597, 6598, соединяющих Финляндский вокзал в Петербурге с Белоостровом, Васкелово, Сестрорецком, Лисим Носом, Разливом и другими популярными в хорошую погоду у пассажиров направлениями.

Подробно с расписанием движения дополнительных пригородных поездов и изменениями пассажиры могут ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на официальных порталах "РЖД".