В Псковской области медработникам вручили ведомственные награды Минздрава РФ

Всего их получили 17 человек

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения ведомственных наград Министерства здравоохранения РФ медицинским работникам Псковской области состоялась в пятницу в правительстве региона. Участие в церемонии принял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент ТАСС.

"Каждый из вас себя проявил как специалист и человек с большим сердцем, оказывая медицинскую помощь нуждающимся гражданам. <...> Вызовов у нас достаточно много. Это и реабилитация пациентов, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Нам нужно адаптироваться к новым условиям экономическим, все это требует лидерства. <...> Надеюсь, что ваш опыт, знания, будут переданы <..> молодым специалистам", - сказал министр, обращаясь к собравшимся медработникам перед церемонией вручения наград.

Медалью Луки Крымского награждена Елена Гошко, врач Палкинской районной больницы, которая является филиалом Псковской межрайонной больницы. Почетную грамоту Министерства здравоохранения РФ получила врач Псковского госпиталя для ветеранов войн Нина Гукасова, а также фельдшер псковской станции скорой медпомощи Людмила Кобилинская. Среди награжденных такой грамотой, также: врач Псковской областной клинической больницы Марина Колесникова, врачи регионального онкодиспансера Ольга Михеева и Лилия Николаева, а также старшая акушерка областного клинического перинатального центра Татьяна Федорова.

Нагрудный знак "Отличник здравоохранения" получили медсестра палкинской районной больницы Валентина Балакирева, врач детской областной больницы Николай Бойко, врач Псковской городской больницы Александр Криворотов, фельдшер плюсского филиала Струго-Красненской межрайонной больницы Людмила Прокофьева, а также старшая акушерка областного перинатального центра Валентина Скоркина и врач регионального онкологического диспансера Анжелика Сокольникова.

Всего награды получили 17 человек, некоторые медработники были награждены почетной грамотой губернатора Псковской области и благодарственными письмами правительства региона.

В рамках рабочей поездки в Псковскую область Мурашко совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами посетил Псковскую городскую поликлинику, региональный перинатальный центр, детскую областную больницу, а также областную клиническую больницу, где ознакомился с тем, как выстроена работа медицинских учреждений. Министр также провел совещание в правительстве Псковской области, посвященное перспективам развития сферы здравоохранения региона.