Очередь к Крымскому мосту со стороны Керчи устранили

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, для ускорения прохождения досмотра открыли дополнительные пункты со стороны полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи по состоянию на 20:00 мск пятницы ликвидирована. Затруднений подъезда к мосту со стороны Краснодарского края также нет, сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"[На] 20:00 мск с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 19:00 мск со стороны Керчи в очереди находились 310 машин, время ожидания было около часа, со стороны Тамани затруднений проезда не было.

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, для ускорения прохождения осмотра открыли дополнительные пункты досмотра со стороны Крыма.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также проведения досмотра при въезде на мост. Он проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. Власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля.