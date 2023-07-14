В ЛНР сообщили, что епархии региона после регистрации по законам РФ получат все льготы

Священный синод РПЦ для обсуждения их статуса пока не собирался

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Расположенные в ЛНР епархии Луганская и Алчевская, Северодонецкая и Старобельская, а также Ровеньковская смогут пользоваться всеми российскими льготами для религиозных организаций после регистрации по законодательству РФ. Об этом сообщил в пятницу врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Хочу подчеркнуть немаловажный момент - безусловно, все религиозные организации, которые пройдут процедуру регистрации, смогут пользоваться всеми положенными им льготами, предусмотренными законом России. Это и льготные тарифы ЖКХ, и, конечно, льготная система налогообложения. Службы, ответственные за регистрацию, будут оказывать всем обратившимся необходимые консультации и поддержку", - написал он в Telegram-канале.

Пасечник отметил, что главы Луганской и Алчевской, Северодонецкой и Старобельской, а также Ровеньковской епархий ранее неоднократно обращались к нему с вопросами о будущем. "Как и во всех остальных случаях, я сказал им: правильно делать так, как хотят жители Луганщины. <...> Я рад, что духовенство приняло решение поддержать обращения жителей нашей республики о регистрации епархий в составе Русской православной церкви. <...> Благодарю руководство РПЦ за готовность принять наши епархии", - отметил Пасечник.

В пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил ТАСС, что Луганская, Донецкая и Горловская епархии были зарегистрированы как российские юридические лица. Однако Священный синод РПЦ для обсуждения их статуса пока не собирался.

Ситуация с церковью на Украине

В мае этого года Священный синод Русской православной церкви принял в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ Бердянскую епархию Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Запорожской области, а в октябре прошлого года - Ровеньковскую епархию УПЦ на территории ЛНР. В июне 2022 года Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии УПЦ после их обращений также были приняты в непосредственное подчинение патриарху Кириллу и Синоду и объединены в созданную Крымскую митрополию РПЦ.

27 мая 2022 года в Киеве Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости".

После этого о решении остаться под омофором Патриарха Московского и всея Руси заявили Симферопольская, Феодосийская, Джанкойская, Донецкая, Луганская, Горловская, Ровеньковская, Изюмская, Новокаховская и еще ряд епархий УПЦ. Синод РПЦ после решений киевского собора принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу Русской православной церкви.