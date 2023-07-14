Поправки в закон о Байкале могут предотвратить экологическую катастрофу

По мнению главы Бурятии Алексея Цыденова, это также положительно повлияет на защиту озера от неконтролируемого роста турпотока

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поправки в закон "Об охране озера Байкал" позволят защитить озеро от попадания в его воды ядовитых отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и таким образом избежать масштабную экологическую катастрофу. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"Принимаемый законопроект направлен на реальную защиту Байкала и обеспечение жизнедеятельности исторических населенных пунктов на прибайкальской территории. Я подчеркиваю: на реальную защиту Байкала, а не на голословную, не на популистскую. Речь именно о тех мерах, которые позволят улучшить экологическую ситуацию на озере и защитить его будущее, <…> в частности, от попадания в его воды отходов БЦБК, что стало бы масштабной экологической катастрофой", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что в случае природных селей, которые достаточно часты в Байкальской природной территории, в озеро могут попасть отходы из карт-накопителей БЦБК. Этого можно избежать, если построить селезащитные сооружения, но действующее законодательство этого не разрешает, поскольку для строительства нужно провести рубку нескольких деревьев. "Кого мы защищаем? Отчего? Разве мы готовы, сложа руки, смотреть на то, как создается тотальная экологическая угроза Байкалу? Нет, мы себе этого позволить не можем", - заявил глава Бурятии.

Аналогичная ситуация касается защиты природы Байкала и расположенных по его берегам поселений от лесных пожаров: действующее законодательство запрещает обустраивать там противопожарные разрывы, что приводит к переходу огня с лесов на поселения и наоборот. "То есть один федеральный закон ("О пожарной безопасности" - прим. ТАСС) обязывает поселения делать эти разрывы, а другой - им это запрещает. <…> Это техническое недоразумение, которое нужно устранить", - считает Цыденов.

Он отметил, что заявления СМИ о том, что на Байкале разрешат сплошные санитарные вырубки - дезинформация. "Санитарные рубки никто не разрешал. Закон вообще их не касается", - подчеркнул Цыденов.

Ранее группа депутатов Госдумы внесла проект поправок к законам "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Законопроект принят в I чтении, но уже вызвал широкое обсуждение. Его оппоненты считают, что предусмотренное документом разрешение на рубку деревьев губительно скажется на экологии глубочайшего озера планеты.

Люди должны жить на Байкале

Отдельное внимание глава Бурятии обратил на защиту интересов жителей поселений, которые исторически находятся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. "Сейчас мы ничего не можем сделать для этих людей - ни ЛЭП протянуть, ни очистные построить, поскольку это тоже требует рубки деревьев. Например, в поселке Горячинске мы не можем сделать водовод между домами внутри поселка - не в лесу, не где-то, а внутри поселка. Все потому, что нельзя рубить деревья даже для того, чтобы дать людям воду", - заявил Цыденов.

Он привел и другой пример - существующий уже 200 лет поселок Сухая юридически отнесен к землям лесного фонда из-за техошибки, допущенной в 1980-е годы. Из-за этого жители поселка ничего не могут сделать ни со своими участками, ни с домами, так как де-юре они считаются лесным фондом.

"И речь идет лишь о переводе существующего населенного пункта из земель лесного фонда в земли поселений. Мы не говорим о его расширении, о захвате новых территорий нет. Речь только о том, чтобы возобладал здравый смысл. И спасибо депутатам Госдумы за то, что детально разобрались в этом вопросе", - добавил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что предложенные поправки предусматривают, что взамен одному спиленному дереву должны быть высажены пять новых. "И закон прописан так, что никакое толкование его невозможно. <…> Чтобы что-то срубить, нужно получить разрешение. Придет лесник, посмотрит, сколько деревьев ты спиливаешь: если 10, то 50 тебе надо посадить взамен. Для этого выделят конкретный участок, и посадка на нем будет проконтролирована", - объяснил Цыденов.

Ввести турпоток в русло

По мнению главы Бурятии, принятие законопроекта положительно повлияет на защиту Байкала от неконтролируемого роста турпотока, так как позволит создать цивилизованную туристическую инфраструктуру взамен преобладающему сейчас стихийному отдыху туристов.

"Антропогенная нагрузка на Байкал растет. К примеру, в 2019 году Байкал со стороны Бурятии посетили более 1 млн человек, с иркутской стороны - около 3 млн человек. Этот поток продолжает расти и при чем неорганизованно. <…> И у людей нет альтернативы [дикому туризму], поскольку на Байкале нет качественной туристической инфраструктуры", - заявил Цыденов.

Он напомнил, что принятый еще в 2007 году закон "Об особых экономических зонах" предусмотрел создание в Бурятии и Иркутской области особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они есть, их границы определены, земли юридически оформлены, даже есть инвесторы, но они не могут приступить к строительству инфраструктуры, так как чтобы проложить линию электропередачи или дорогу, построить гостиницу или очистные сооружения, нужно срубить деревья, а это, согласно действующему законодательству, делать запрещено. Это, как считает глава республики, ведет к сдерживанию развития нормальной туристической инфраструктуры и усугубляет экологическую обстановку на Байкале из-за неконтролируемого воздействия "диких" туристов.

"Подчеркну: речь идет только о строительстве в границах существующих особых экономических зон. Никто не зарится на другие территории, - добавил он. - Жители Байкала поддерживают этот законопроект. Мы собрали 19 тыс. подписей местных жителей в его поддержку. А всем, кто нас критикует, я говорю: приезжайте на Байкал, посмотрите ситуацию на месте, поговорите с людьми".

О Байкале

Байкал входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России.