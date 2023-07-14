Экоакцию по созданию искусственных гнездовий номинировали на MUF Community Awards 2023

В 2022 году в рамках акции развесили около 400 искусственных гнездовий

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Столичная экоакция "Каждому пернатому доступное жилье" стала номинантом премии MUF Community Awards 2023, которая поощряет лучшие городские проекты, способствующие развитию Москвы. Премия проводится в рамках Московского урбанистического форума, который пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября, сообщили в пятницу в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Экспертный совет выбрал проект Мосприроды для участия в ежегодной мультидисциплинарной премии. <...> В категории "Город для животных" помимо проекта "Каждому пернатому доступное жилье" участвуют еще три номинанта. Кто победит - решат жители столицы в ходе онлайн-голосования", - говорится в сообщении. Голосование продлится до 10 августа.

ГПБУ "Мосприрода" проводит акцию по строительству домиков для птиц ежегодно. "Специалисты мастерят новые или возвращают на место отремонтированные "квартиры" для пернатых. Акция запущена для сохранения видового разнообразия птиц на природных территориях Москвы, популяризации знаний о пернатом мире и для демонстрации необходимости заботы о диких животных, которые обитают с нами по соседству", - уточнили в пресс-службе.

Так, в 2022 году было развешено около 400 искусственных гнездовий. С апреля по июнь 2023 года отремонтировали и разместили на природных территориях Москвы около 200 новых "квартир" для птиц.

"Мосприрода приглашает всех желающих принять участие в акции и принести свои именные скворечники, синичники, полудуплянки, совятники, стрижатники, трясогузочники, гоголятники, домики для горихвосток, пищух и другие искусственные гнездовья. Домики для птиц специалисты развесят до 31 октября", - заключили в департаменте.