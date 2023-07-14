Свыше 20 эколого-просветительских мероприятий состоится в рамках "Недели Москвы-реки"

Специалисты проведут лекции, экскурсии, экодиктанты, мастер-классы и игры

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 20 тематических эколого-просветительских занятий состоится на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды в рамках "Недели Москвы-реки". С 17 по 23 июля запланированы лекции, экскурсии, экодиктанты, мастер-классы, игры, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В рамках программы мероприятий "Неделя Москвы-реки", приуроченной ко Дню Москвы-реки, специалисты Мосприроды с 17 по 23 июля проведут на природных территориях и в экоцентрах Мосприроды более 20 тематических эколого-просветительских занятий. Всех гостей ждут лекции, экскурсии, экодиктанты, мастер-классы, игры и другие активности. В ходе мероприятий гости познакомятся как с главной водной артерией столицы, так и с меньшими, но не менее значимыми водоемами города и их обитателями. <...> На каждое мероприятие необходима предварительная запись. Дату и время проведения нужно уточнять по телефону. Полная афиша мероприятий размещена на сайте Мосприроды", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, День Москвы-реки отмечается 19 июля.

"В московских водоемах обитает около 40 видов рыб, 16 из которых занесены в Красную книгу Москвы (ККМ), например, обыкновенный вьюн (нулевая категория ККМ), золотой, или обыкновенный, карась (первая категория ККМ), обыкновенный, или речной, гольян (первая категория ККМ), налим (первая категория ККМ), линь (вторая категория ККМ), усатый голец (вторая категория ККМ) и другие. Среди водных обитателей есть как аборигены, так и "пришельцы". К "пришельцам" относятся южные бычки - кругляк и цуцик, чехонь, ротан-головешка, форель радужная и так далее", - добавили в департаменте.

Кроме того, на берегах Москвы-реки можно встретить водоплавающих птиц. В общей сложности в разные годы орнитологи насчитали в Москве более 70 видов водоплавающих и околоводных птиц, из которых более 20 гнездятся здесь, то есть выводят потомство.

"На столичных реках, кроме привычных для москвичей крякв и огарей, встречаются и пернатые, занесенные в Красную книгу Москвы: широконоска, красноголовый нырок, гоголь, чирок-свистунок и чирок-трескунок, лысуха с первой категорией ККМ; речная крачка, сизая и озерная чайки со второй категорией ККМ; чомга, камышница с третьей категорией ККМ и другие", - заключили в пресс-службе департамента.