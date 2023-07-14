В Ярославской области пройдет фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России"

В мероприятии примут участие 20 команд из разных городов

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" откроется 19 июля в Переславле-Залесском Ярославской области, в небо поднимутся 20 аэростатов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Фестиваль соберет пилотов тепловых аэростатов и зрителей в Переславле-Залесском с 19 по 23 июля. Гостей фестиваля ждут полеты на воздушных шарах над старинным русским городом и Плещеевом озером, привязные подъемы, широкая развлекательная программа, уникальные фотографии на общих стартах и общение с пилотами", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в фестивале примут участие 20 команд из Переславля-Залесского, Великого Новгорода, Калуги, Нижнего Новгорода, Белгорода и других городов России. Культурно-развлекательные программы для участников и зрителей состоятся 21 и 22 июля. Организатором фестиваля выступает федерация воздухоплавания Ярославской области.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов по древним городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.