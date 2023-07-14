Российские школы смогут внедрять курсы русского языка для детей-иностранцев

Как отметили в Минпросвещения, ежегодно растет численность трудовых мигрантов, в том числе приезжающих в Россию с несовершеннолетними детьми

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские школы смогут включать в учебный план курсы или модули по изучению русского языка для иностранных граждан, которые не владеют им или владеют слабо. Соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов.

"С целью удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся, слабо владеющих или не владеющих русским языком, организации вправе включить в учебный план общеобразовательной программы курсы, дисциплины (модули), а также реализовывать программы дополнительного образования по изучению русского языка в объеме, необходимом для освоения основных общеобразовательных программ", - говорится в документе.

Министерство отмечает, что ежегодно численность трудовых мигрантов, в том числе приезжающих в РФ с несовершеннолетними детьми, растет: с 2021 года численность мигрантов, получающих общее образование, выросла на 74 135 человек. По результатам проведения первичной диагностики было установлено, что 77% детей с миграционной историей слабо владеют или не владеют русским языком, отметили в Минпросвещения.

"Учитывая, что знание русского языка является необходимым условием для успешного освоения общеобразовательных программ, возникла необходимость установить особенности организации образовательной деятельности для детей с миграционной историей с учетом уровня владения ими русским языком", - отмечается в пояснительной записке к проекту.