14 июля, 20:25

Двух детей из Пскова доставят на лечение в Петербург

Речь идет о подростке 16 лет и четырехмесячном младенце

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Шестнадцатилетнего подростка с подозрением на постковидный синдром и четырехмесячного младенца с врожденным заболеванием доставят из Пскова в Санкт-Петербургский государственный медицинский педиатрический университет на лечение, сообщили в пресс-службе университета.

"В Педиатрический университет доставят двух детей из Пскова. Подростка 16 лет с подозрением на множественные расстройства здоровья, связанные с постковидным синдромом. Второй ребенок, четырех месяцев, с врожденным заболеванием - синдромом Эдвардса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детей привезут в Петербург для госпитализации по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который посетил Псков в пятницу.

Ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России профессор Дмитрий Иванов отметил, что около 1 тыс. детей из Псковской области проконсультированы и вылечены в отделениях Педиатрического университета, который является одной из крупнейших детских клиник России. Он добавил, что университет готов принимать самых тяжелых детей, и направление в него родители могут получать, не опасаясь, что не будет квот, все дети будут обследованы и пройдут курс лечения. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургПсковская область
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