Фальков назвал лидирующие направления по числу бюджетных мест в вузах России в 2023 году

Ими стали информатика, машиностроение и теплоэнергетика

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Информатика, а также машиностроение и теплоэнергетика стали лидерами по числу бюджетных мест в российских вузах в 2023 году, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на совместном заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"В этом году выделено 251 783 места по 23 укрупненным группам специальностей и направлений, которые имеют определяющее значение для технологического и экономического развития России. Лидерами по количеству бюджетных мест стали "Информатика и вычислительная техника" (почти 50 тыс. мест), "Машиностроение" (более 21 тыс. мест), "Электро- и теплоэнергетика" (почти 20 тыс. мест), "Техника и технологии наземного транспорта" (более 18,5 тыс. мест)", - привели слова Фалькова в пятницу в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Министр отметил, что серьезные вызовы сейчас стоят не только перед высшей школой, но и перед страной в целом. "Мы на них отвечаем, но без объединения усилий с вами, представителями промышленности, решить эти задачи будет сложно", - приводит пресс-служба слова министра.

Председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов отметил, что для достижения более высоких темпов развития российского производства необходимо решить вопрос с нехваткой квалифицированных кадров. Президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев отметил, что традиционно в работе Союза машиностроителей большое внимание уделяется молодежной и кадровой политике.

В расширенном заседании приняли участие представители Союза машиностроителей России, руководители корпораций и крупных промышленных предприятий, сенаторы и депутаты Государственной Думы, председатели российских профсоюзных организаций и другие представители министерств, ведомств и организаций. Состоялась также торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды получили представители министерств и ведомств, предприятий и организаций.