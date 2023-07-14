Уфимский университет получит 100 млн рублей на подготовку кадров для авиастроения

Еще 50 млн рублей выделят индустриальные партнеры

УФА, 14 июля. /ТАСС/. Уфимский университет науки и технологий получит федеральный грант в размере 100 млн рублей на проект "Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли". В него войдут восемь инновационных площадок, написал глава Башкирии Радий Хабиров в Telegram-канале в пятницу.

"Уфимский университет науки и технологий получит на создание кластера "Центр подготовки кадров для авиастроительной отрасли" грант Министерства просвещения России в 100 млн рублей. Это восемь инновационных площадок в учебных корпусах УУНиТа - лаборатории по разным направлениям подготовки кадров для авиаотрасли, оснащенные современным оборудованиям", - написал Хабиров.

Еще 50 млн рублей университет получит в качестве софинансирования от индустриальных партнеров. Среди них АО "Уфимское агрегатное производственное объединение"(АО УАПО), ПАО "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение", АО "Уфимское агрегатное предприятие "Гидравлика" и другие.