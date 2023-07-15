В Москве 15 и 16 июля пройдет VK Fest

В нем примут участие более 100 артистов и блогеров

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рэпер Матвей Мельников (сценический псевдоним - Мот), группа "Иванушки International" и многие другие выступят на в VK Fest в Москве, который пройдет 15 и 16 июля в Парке Горького. Всего в нем примут участие более 100 артистов и блогеров, из которых более 60 музыкантов, сообщила пресс-служба смотра.

"Гостей ждут выступления более 60 артистов и музыкальных коллективов, встречи с десятками блогеров, познавательные лекции, сотни активностей, мастер-классов и развлечений как для взрослых, так и для детей, - говорится в сообщении. - Гости фестиваля также смогут посетить локации: "Технологии", "Творчество", "Семья", "Видеоигры", "Спорт", "Развлечения" и "Косплей".

В пресс-службе рассказали, что музыканты выступят на трех сценах: Синей, Белой и Фиолетовой. Так, на Синей сцене гости услышат новинки и хиты в исполнении Басты, Анны Асти, HammAli & Navai, Артура Пирожкова, Люси Чеботиной, "Иванушек International", Мота, Лолиты и других, а ведущей на ней станет Ида Галич. На Белой сцене для публики выступят артисты Big Baby Tape, Markul, Boulevard Depo и многие другие, а на Фиолетовой - Zventa Sventana, Green Apelsin, Наша Таня, Тима Акимов и другие фрешмены.

Блогеры и лектории фестиваля

Гости столичного фестиваля смогут увидеть выступления десятков блогеров, в том числе Дмитрия Масленникова, участников шоу "Импровизация" Антона Шастуна, Арсения Попова, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко, а также Миланы Хаметовой, Алексея Столярова, Вали Карнавал, Насти Ивлеевой и других. "В блогерской локации Катя Адушкина споет свои хиты и пообщается со зрителями, а команда The Hype House Rus выступит вместе с другими хедлайнерами. Настя Ивлеева представит специальный выпуск своего проекта Agent show - она поменяется ролями со зрителями и станет не ведущей, а гостем", - говорится в сообщении.

На фестивале при поддержке Российского общества "Знание" для посещения будет доступна площадка "Знание. Лекторий", где пройдут лекции и дискуссии экспертов в различных индустриях. "Хедлайнерами станут музыканты, писатели, спортсмены, юмористы, журналисты, представители креативной сферы, - рассказали в пресс-службе. - В первый день писатель и сценарист Александр Цыпкин поговорит об образе будущего в российской научной фантастике с писателем-фантастом, сценаристом Сергеем Лукьяненко. О правильном питании расскажет диетолог и нутрициолог Ирина Писарева, а тренер по тайм-менеджменту Глеб Архангельский - об управлении своим временем". Также за оба фестивальных дня состоятся выступления психолога Любови Розенберг, научно-популярного блогера Дениса Прудника, телеведущего Анатолия Вассермана, российского футболиста и вратаря ФК "Динамо" Антона Шунина, дизайнера Артемия Лебедева, олимпийских чемпионок Камилы Валиевой и Марии Киселевой и многих других.

Локации VK Fest

Любители науки и современных технологий смогут посетить зону "Технологии", там их "ждут робоквартирник от "Робостанции", а на площадке Сколтеха гости смогут побывать в зоне с роботами, увидеть клеточный мир с помощью VR-технологий, разгадать загадки в лабиринте и посмотреть на результаты совместной работы ученых и художников в зоне ScienceArt".

Мастер-классы по каллиграфии пером, лекции и другие активности будут представлены в зоне "Творчество". "Исторический музей проведет мастер-классы на исторические темы: "Рисуем свой герб", "Мушки-арт", "Гадания по славянским рунам" и другие", -отмечается в сообщении. Создать фоторобот идеальной пары и оставить признание в любви в двухметровой книге пришедшие на VK Fest смогут в зоне Киностудии имени Горького.

Дети и геймеры

В локации "Семья" для детей "Союзмультфильм" приготовил мастер-классы по изготовлению масок героев мультсериала "Простоквашино". "Также на площадке студии (Киностудии имени Горького - прим. ТАСС) каждый сможет написать себе письмо в будущее, потанцевать под любимые мелодии, получить доброе предсказание от почтальона Печкина, посоревноваться в меткости с Дядей Федором, принять участие в викторине и посмотреть легендарные мультфильмы от телеканала "Мультиландия", - рассказали в пресс-службе. Для юных гостей также будет работать "Министерство магии" и многие другие площадки, в том числе и познавательные. Так, от Политехнического музея будут организованы научные мастерские и лаборатории.

Локация "Видеоигры" проведет для публики турнир по CS:GO от клуба 1shot. На нем участники смогут по очереди играть друг с другом до определения победителя. "VK Play подготовит для гостей зону стрима, стилизованную под 1960-е годы: в ней популярный блогер будет проходить игру Atomic Heart в режиме "Хардкор" с локальной трансляцией на стенд. Также на площадке пройдут турниры по Warface с профессиональными игровыми комментаторами, а взрослых и детей ждут мини-игры и призы", - пояснили в сообщении.

"Спорт" и прочие зоны форума

Ведущим активный образ жизни фонд "Мы выступаем как один" подготовил групповые тренировки, баскетбольный матч и турнир по стритболу, "Арена Героев" - полосу препятствий, а баскетбольный клуб "Руна" - зону для игр с мячом. Помимо этого, чемпионы мира из Федерации бокса России обучат гостей форума основам бокса. "Посетителей фестиваля также ждет фанатская площадка для любителей клуба "Торпедо Москва" с автограф-сессией и презентацией формы, игры в регби от Федерации регби России с участием сборной России и экстрим-зона #катайсдушой, где пройдут соревнования по скейтборду, самокату, BMX и роликам. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по гимнастике от чемпионки Европы Дарьи Трубниковой на площадке Центра художественной гимнастики № 1", - рассказали организаторы.

Также будет работать площадка "Развлечения", где можно будет поучаствовать в челленджах, поиграть в "Имаджинариум" и другие настольные игры, а в зоне "Косплей" любители современной культуры смогут "перенестись во вселенные любимых комиксов, кино, сериалов и видеоигр".

VK Fest в 2023 году состоялся в пяти городах страны. Во Владивостоке он прошел 17 июня, в Новосибирске - 24 июня, в Санкт-Петербурге - 1 и 2 июля, в Сириусе (Сочи) - 8 июля. В столице смотр состоится в два дня - 15 и 16 июля.