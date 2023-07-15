Сын Ивана Краско рассказал о состоянии артиста

По словам Федора Краско, отец периодически приходит в сознание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, который в четверг был экстренно госпитализирован в Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта и перенес операцию, периодически приходит в сознание. Изменений в его состоянии пока нет, сообщил ТАСС его сын Федор Краско.

"Я после этого с врачами не говорил, но помощницу [Дарью Пашкову] пустили в реанимацию, потому что он там всех называл ее именем, ему казалось, что она рядом. Поэтому ее пустили к нему посидеть, она его еле покормила. Он отказывался есть, но в итоге вроде поел. И на ночь ей не разрешили остаться, сказали, чтобы она ехала домой, - рассказал собеседник агентства. - Не так все плохо, он периодически в сознании, отшучивался даже".

Отвечая на вопрос о состоянии 92-летнего артиста, Федор Краско сказал, что "пока вроде все, как было, только вот с галлюцинациями... не сказать, что сильно лучше".

По словам Федора Краско, ему пока не удалось связаться с отцом напрямую, так как он остается в реанимации. "Пока он не переведен в палату, мне вообще не дают с ним никак связаться. Ему потом только телефон отдадут", - пояснил он.

Как ранее рассказал агентству концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, Краско стало плохо, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию. По словам Смородинова, ухудшение самочувствия актера могло быть связано с последствиями перенесенного инсульта.