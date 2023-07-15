Четверо проживших 40 дней в джунглях Колумбии детей выписали из больницы

По словам медиков, сейчас они находятся "в хорошем состоянии"

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июля. /ТАСС/. Четверо детей, которые 40 дней числились пропавшими без вести после авиакатастрофы в джунглях Колумбии, выписали из больницы. Об этом сообщило в пятницу медицинское учреждение, где они находись.

"Руководство Центральной военной больницы сообщает, что 13 июля несовершеннолетние, спасенные в результате операции "Надежда", были выписаны", - говорится в заявлении.

Дети поступили в больницу с сильным истощением и обезвоживанием 10 июня. По словам медиков, сейчас несовершеннолетние находятся "в хорошем состоянии". Они останутся под наблюдением специалистов Института семейного благополучия Колумбии.

Самолет Cessna 206, на борту которого находились семь человек, в том числе четверо детей, перестал 1 мая выходить на связь. 15 мая военные нашли воздушное судно и тела трех взрослых в джунглях. 9 июня президент Колумбии Густаво Петро сообщил об обнаружении детей живыми. Младшему из них на момент крушения самолета было 11 месяцев, старшей - 13 лет.