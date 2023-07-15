"Известия": в России предлагают увеличить штрафы за нарушение прав потребителей

По информации газеты, за два года был зафиксирован резкий рост случаев, при которых автомобильные диллеры, маркетплейсы и другие компании грубо нарушали права потребителей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) оборотные штрафы в 1% для компаний за включение в договор недопустимых условий для потребителей. Об этом в субботу сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ОПИ в правительство и Роспотребнадзор.

"ОПИ предлагает ужесточить наказание для тех компаний, которые грубо нарушают права потребителей - включают в договор с ними недопустимые, противоречащие закону условия. Например, навязывают услуги. В этих случаях следует вместо действующего взыскания в 20 тыс. рублей взимать с компаний оборотный штраф в 1%", - цитирует газета документ.

Такие нововведения, по мнению общественников, следует закрепить в статье 14.8 КоАПа "Нарушение иных прав потребителей".

По словам главы ОПИ Олега Павлова, за последние два года организация зафиксировала резкий рост случаев, при которых автомобильные диллеры, маркетплейсы и другие компании грубо нарушали права потребителей. По данным Роспотребнадзора, их число увеличилось в пять раз.

"Штраф за такие нарушения незначителен - всего 20 тыс. рублей. Поэтому надо ужесточить меру ответственности за включение в договор недопустимых условий", - добавил Павлов. В Роспотребнадзоре газете сообщили, что поддерживают инициативу общественников. "Предусмотренные размеры санкций полностью отвечают и целям административного наказания - предотвратить новые нарушения, и степени тяжести совершаемых деяний из-за их умышленного характера", - сказали "Известиям" в ведомстве.

13 июня Госдума приняла в I чтении законопроект о введении штрафов за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг. За нарушения проектом предусмотрен административный штраф для должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), а для юридических лиц - в размере трехкратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг).