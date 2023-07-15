В Москве ожидаются облачная погода и до 21 градуса тепла

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и до плюс 21 градуса прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 19-21 градус тепла, в ночь на воскресенье - до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.