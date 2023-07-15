Владевшая батискафом "Титан" компания OceanGate удалила аккаунты во всех соцсетях

До последнего времени у компании были аккаунты в Facebook и Instagram, Twitter и LinkedIn

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Частная американская компания OceanGate Expeditions, которой принадлежал затонувший в водах Атлантического океана батискаф "Титан", удалила учетные записи во всех социальных сетях.

До последнего времени у OceanGate Expeditions были аккаунты в Facebook и Instagram (запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Twitter и LinkedIn. В пятницу доступ к ним пропал.

На сайте компании ранее было размещено уведомление о том, что она приостановила исследовательскую и коммерческую деятельность.

19 июня компания OceanGate Expeditions сообщила, что потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". Через три дня северо-восточное подразделение Береговой охраны США сообщило об обнаружении обломков рядом с "Титаником". Вскоре ведомство подтвердило, что это части пропавшего батискафа. Проведенный анализ показал, что все пассажиры глубоководного аппарата погибли.

На борту "Титана" находился глава OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.