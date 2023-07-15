В Мариуполе до конца 2023 года планируют сдать более 50 школ и детских садов

Как сообщил мэр города Олег Моргун, среди них одна новая школа

ДОНЕЦК, 15 июля. /ТАСС/. Власти Мариуполя до конца года сдадут в эксплуатацию свыше 50 школ и детских садов. Об этом ТАСС сообщил мэр города Олег Моргун.

"У нас до начала СВО было 84 детских сада и 62 школы. На сегодня у нас работает 19 школ с присоединенными населенными пунктами - Талаковка, Сартана, Старый Крым. На этот год запланировано сдать 22 школы, из них одна новая на Невском (40 тыс. кв. м), и 32 детских сада должны сдаться до конца этого года", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в городе продолжается рост населения, люди возвращаются в свои дома. "Если судить по школам, то с начала сентября до конца учебного года у нас больше 1 000 детей прибавилось", - уточнил Моргун.

Ранее мэр Мариуполя сообщил ТАСС, что власти планируют восстановить город в течение трех лет. К федеральной программе восстановления города подключены 16 регионов РФ, в работах по строительству задействованы 25 тыс. рабочих - как из числа местных жителей, так и из других регионов России. Мариуполь был освобожден в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции.