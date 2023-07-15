Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 300 автомобилей

Со стороны Керчи затруднений движения нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Очередь более чем из 300 автомобилей образовалась утром в субботу на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, в очереди со стороны Керчи затруднений нет. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

"На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи затруднений нет", - говорится в сообщении.

Накануне, вечером 14 июля, пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи была ликвидирована. К полуночи очередь со стороны Кубани составляла 25 автомобилей.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также проведения досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года. Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км. При этом власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16-17 июля.