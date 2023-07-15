15 июля, 05:46
Лесные пожары в России

В Севастополе ввели особый противопожарный режим

При высоком классе пожарной опасности жителям запретят посещать леса

ТАСС, 15 июля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление, которое с 15 июля вводит особый противопожарный режим. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале ГУ МЧС по Севастополю.

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"В Севастополе введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Севастополя. Важно отметить, что начинает действовать и ограничение въезда на территорию лесов. При высоком классе пожарной опасности посещение лесных массивов будет запрещено", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, на территории Севастополя на время действия особого противопожарного режима жителям запрещается пользоваться пиротехникой и мангалами, а также проводить пожароопасные работы. При этом мангалы допускаются для заведений общественного питания.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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