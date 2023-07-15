В Севастополе ввели особый противопожарный режим

При высоком классе пожарной опасности жителям запретят посещать леса

ТАСС, 15 июля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал постановление, которое с 15 июля вводит особый противопожарный режим. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале ГУ МЧС по Севастополю.

"В Севастополе введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Севастополя. Важно отметить, что начинает действовать и ограничение въезда на территорию лесов. При высоком классе пожарной опасности посещение лесных массивов будет запрещено", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, на территории Севастополя на время действия особого противопожарного режима жителям запрещается пользоваться пиротехникой и мангалами, а также проводить пожароопасные работы. При этом мангалы допускаются для заведений общественного питания.