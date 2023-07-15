Собянин: благоустройство трех западных районов улучшило качество жизни 280 тыс. человек

Работы провели в Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты реализовали масштабные проекты по благоустройству в трех районах на западе Москвы, что помогло улучшить качество жизни почти для 280 тыс. человек. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково. Три района на западе Москвы. Место реализации крупных проектов, которые повышают качество жизни почти 280 тыс. москвичей. Большое внимание уделяем созданию качественного общественного пространства. Многие проекты подсказывают жители, которые хотят видеть свой двор, квартал, район более ухоженным и уютным. За последние годы благоустроили Аллею славы во Внуково, Аллею любви в Солнцево, сквер с эстрадной площадкой и перголой в Ново-Переделкино", - написал Собянин.

По его словам, специалисты также привели в порядок общественное пространство на Солнцевском проспекте, парк за Комбинатом бытового обслуживания, сквер возле управы района Ново-Переделкино. Благоустроено еще несколько зон отдыха у воды. В 2023 году в рамках благоустройства территории рядом с метро "Аэропорт Внуково" сделают удобную пересадку между разными видами транспорта и безопасный переход от станции метро к терминалам аэропорта.

Для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны, а для велосипедистов организуем велопарковки. Власти продолжают улучшать транспортно-пешеходную доступность территории вблизи станции Мещерская. Там обустроят новые тротуары для пешеходов и расширят проезжую часть для автомобилистов, перечислил мэр.

"Завершаем работы около еще одной станции МЦД-4 - Переделкино. Уже привели в порядок парк вдоль реки Сетунь, где проложили новые пешеходные дорожки, отремонтировали мост через водоем, сделали детские площадки, установили скамейки и урны", - добавил Собянин.

Он уточнил, что благодаря Солнцевской ветке жители Солнцево и Ново-Переделкино ежедневно экономят около часа личного времени, которое раньше они тратили на дорогу. В 2023 году желтый радиус продлят до Внукова, что сделает город ближе для жителей этого района и миллионов пассажиров одного из крупнейших аэропортов страны. А в сентябре жители западных районов получат наземное метро. МЦД-4 "Калужско-Нижегородский" позволит строить удобные маршруты и выбирать городской транспорт для своих ежедневных поездок.