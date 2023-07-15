Захарова: памятник Невскому в Алма-Ате подчеркивает близость славянских и тюркских народов

Официальный представитель МИД РФ отметила, что наследие князя служит основой для выстраивания конструктивного диалога между представителями разных народов и вероисповеданий на пространстве Евразии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Открытие памятника князю Александру Невскому в Алма-Ате доказывает нерушимую историческую общность славянских и тюркских народов, их многовековой союз и многообразное духовное наследие. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Александр Невский поддерживал добрые отношения и с тюркским миром. Его многогранная деятельность способствовала плодотворному развитию связей Древней Руси с Великой степью, продвижению прогрессивных идей евразийской цивилизации, основанных на уважительном отношении к различным религиозным и культурным традициям. Таким образом, открытие данного монумента олицетворяет собой нерушимую историческую общность славянских и тюркских народов, их многовековой союз и многообразное духовное наследие", - отмечается в комментарии.

Как отметила Захарова, наследие Александра Невского как дипломата и государственного деятеля служит и в наши дни значимой основой для выстраивания конструктивного диалога между представителями разных народов и вероисповеданий на пространстве Евразии.

Открытие памятника Александру Невскому перед названным в его честь собором состоялось в Алма-Ате 13 июля. Монумент украсил собой площадь перед Александро-Невским собором. Открытие памятника приурочено к знаменательной дате - 20-летию учреждения православной церкви Казахстана.