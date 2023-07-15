В Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 100-летию Театра Моссовета

Их тираж ограничен

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пассажиры Московского метрополитена смогут приобрести новые тематические карты, выпущенные к столетию Театра Моссовета, в кассах на Кольцевой линии. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Государственный академический театр имени Моссовета - один из старейших в Москве. В этом году он отмечает 100-летие. Мы поздравляем театр с юбилеем и выпускаем в его честь тематические карты "Тройка", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что уже на протяжении века театр ставит спектакли "Шторм", "Петербургские сновидения", "Иисус Христос - суперзвезда", "Вишневый сад". Купить карту можно в кассах по продаже проездных билетов на Кольцевой линии. Тираж ограничен.