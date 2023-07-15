В Москве учредили премию "Лучший промышленный дизайн России"

Как уточнил мэр города Сергей Собянин, конкурс проведут по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в премии "Лучший промышленный дизайн России", которую учредили в Москве, продлится до 31 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, развитие промышленного дизайна - одно из приоритетных направлений для города. Несколько недель назад совместно с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром культуры России Ольгой Любимовой был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления "Промышленный дизайн".

"Учредили премию "Лучший промышленный дизайн России". Проведем конкурс по номинациям "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий". В рамках конкурса эксперты оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Проекты-победители разместят на своей продукции специальный знак лауреата", - написал Собянин.

Он уточнил, что заявки на участие можно подать на официальном портале конкурса до 31 июля. Церемония награждения пройдет в конце августа в Москве.