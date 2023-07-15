Врачи отметили улучшение состояния Ивана Краско

Помощница актера Дарья Пашкова сообщила, что это стало возможным благодаря усилиям медицинских специалистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Народный артист России Иван Краско, госпитализированный в Петербурге из-за последствий перенесенного инсульта, чувствует себя лучше. Об этом ТАСС сообщила в субботу помощница актера Дарья Пашкова.

"Вроде сказали, что улучшения пошли. Благодаря специалистам он чувствует себя лучше. Там замечательные врачи", - сказала собеседница агентства.

Как ранее сообщил концертный директор артиста Вячеслав Смородинов, Краско стало плохо в четверг, когда он находился на даче в Ленинградской области. Он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, где его поместили в реанимацию и прооперировали.

Иван Краско - артист театра и кино, ветеран петербургской сцены. В сентябре 2022 года он отметил свое 92-летие. Более полувека Краско служит в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.