15 июля, 08:30

Путин поприветствовал участников международных состязаний по триатлону "Медный всадник"

Президент отметил, что этот проект объединяет профессиональных атлетов и энтузиастов-любителей из разных регионов России и других стран

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международных состязаний по триатлону "Медный всадник" в Санкт-Петербурге, отметив достойное место проекта среди спортивных мероприятий, а также масштабную программу фестиваля. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю старта в Санкт-Петербурге международных состязаний по триатлону "Медный всадник", - говорится в приветствии президента.

Президент отметил, что в насыщенном календаре спортивных мероприятий этот проект занимает достойное место, гармонично дополняет богатую палитру физкультурных праздников, объединяет профессиональных атлетов и энтузиастов-любителей из разных регионов России и других стран. "Масштабная программа фестиваля включает в себя не только спортивные соревнования по триатлону на сложнейшие, в том числе "железные", дистанции, но и интересные культурные события, благотворительные инициативы", - добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет с успехом, послужит популяризации спорта, продвижению в обществе ценностей здорового, активного образа жизни, а также пожелал участникам удачи, а зрителям самых ярких и незабываемых впечатлений. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация