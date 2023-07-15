Путин поприветствовал участников международных состязаний по триатлону "Медный всадник"

Президент отметил, что этот проект объединяет профессиональных атлетов и энтузиастов-любителей из разных регионов России и других стран

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям международных состязаний по триатлону "Медный всадник" в Санкт-Петербурге, отметив достойное место проекта среди спортивных мероприятий, а также масштабную программу фестиваля. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Приветствую вас по случаю старта в Санкт-Петербурге международных состязаний по триатлону "Медный всадник", - говорится в приветствии президента.

Президент отметил, что в насыщенном календаре спортивных мероприятий этот проект занимает достойное место, гармонично дополняет богатую палитру физкультурных праздников, объединяет профессиональных атлетов и энтузиастов-любителей из разных регионов России и других стран. "Масштабная программа фестиваля включает в себя не только спортивные соревнования по триатлону на сложнейшие, в том числе "железные", дистанции, но и интересные культурные события, благотворительные инициативы", - добавил он.

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет с успехом, послужит популяризации спорта, продвижению в обществе ценностей здорового, активного образа жизни, а также пожелал участникам удачи, а зрителям самых ярких и незабываемых впечатлений.