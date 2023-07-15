Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

Речь идет о приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола. Соответствующий проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", - говорится в проекте приказа.