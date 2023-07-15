15 июля, 08:27,
обновлено 15 июля, 08:41

Минздрав предложил признать утратившим силу приказ о порядке выдачи справки о смене пола

E. O./ Shutterstock/ Fotodom
© E. O./ Shutterstock/ Fotodom

Речь идет о приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России подготовило проект приказа о признании утратившим силу документа, утверждающего форму и порядок выдачи медорганизацией справки о смене пола. Соответствующий проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 номер 850н "Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола", - говорится в проекте приказа.

 

  

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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