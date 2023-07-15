15 июля, 09:19

В Ростове-на-Дону 21 ребенка из ДНР разместили в ПВР после опоздания группы на поезд

Их отправят в оздоровительный лагерь в Свердловскую область вечерним поездом

ТАСС, 15 июля. В Ростове-на-Дону в пункт временного размещения доставили 21 ребенка и 2 сопровождающих из Макеевки Донецкой Народной Республики после того, как группа опоздала на поезд в Свердловскую область, сообщили в субботу в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"Информируем о ситуации с детьми из Макеевки, которые по пути следования в оздоровительный лагерь в Свердловской области отстали от поезда при пересадке на вокзале Ростов-Главный (21 ребенок и 2 сопровождающих). В настоящее время дети автобусом доставлены в пункт временного размещения в Ростове-на-Дону, где созданы условия для их питания и отдыха", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что детей отправят в Свердловскую область вечерним поездом. 

Теги:
РоссияРостовская областьСвердловская область
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