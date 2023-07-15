15 июля, 09:23

На Сокольнической линии метро Москвы запустили новый тематический поезд

Михаил Метцель/ ТАСС

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© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

Его посвятили главным модным событиям стран БРИКС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тематический поезд запустили на Сокольнической линии метро в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Встречайте новый тематический поезд метро! По Сокольнической линии начал ездить состав, который мы посвятили главным модным событиям стран БРИКС и культурному сотрудничеству. В вагонах вы узнаете о культуре и стильных тенденциях Бразилии, Индии, ЮАР, Китая и России", - говорится в сообщении.

© Владимир Гердо/ ТАСС

Как уточнил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в каждом вагоне поезда можно будет узнать о высокой и повседневной моде, показах знаменитых дизайнеров. "Московский метрополитен развивается и как культурная площадка, поэтому мы рады запускать новые тематические составы", - подчеркнул он.

Состав будет ездить по Сокольнической линии полгода. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
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