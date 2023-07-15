В московском онлайн-проекте "Электронекрасовка" опубликовали более 95 тыс. изданий

По данным заммэра Москвы Натальи Сергуниной, с коллекцией проекта ознакомились более 368 тыс. человек

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 95 тыс. изданий и архивных документов находится в онлайн-проекте "Электронекрасовка" в Москве, которому исполнилось пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Московскому проекту "Электронекрасовка" исполнилось пять лет. Его развивает Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова. Ежедневно специалисты оцифровывают материалы из фонда читальни и добавляют их на сайт. Сейчас там находится более 95 тыс. изданий и архивных документов", - говорится в сообщении.

В онлайн-библиотеке можно найти интересующий материал по категории, автору, тематике и языку. Всего для читателей опубликовали более 3 тыс. российских и иностранных книг, 46 тыс. газет и журналов, а также 44 тыс. открыток, плакатов и фотографий.

"С начала года с обширной коллекцией проекта познакомились больше 368 тыс. человек. Пользователям доступны не только издания из коллекции библиотеки, но и те экземпляры, которые горожане передали учреждению", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для юных посетителей сайта создана отдельная рубрика - "Детская комната". Например, здесь можно полистать "Азбуку" Александра Бенуа, комиксы 1920-х годов, посмотреть иллюстрации Виктора Пивоварова к сказке "Оле-Лукойе", изучить историю народных игрушек, а также выучить считалки конца XIX - начала XX века. На портале есть раздел с подкастами, где можно прослушать более 190 аудиофайлов. В него вошли исторические выпуски, лекции по урбанистике, записи сказок разных народов и многое другое.