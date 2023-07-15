В Москве намерены построить культурно-досуговый центр

Его площадь составит около 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты планируют построить культурно-досуговый центр. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В Печатниках построят культурно-досуговый центр. Его возведут за счет городского бюджета. Объект будет компактным: на участке площадью около 0,25 га планируется построить двух-трехэтажное здание. Его площадь составит около 1,5 тыс. кв. м. Уверена, что этот центр станет достойным дополнением городской среды района", - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Культурно-досуговый центр разместится по адресу: улица Полбина, владение 37. Это недалеко от станции Депо МДЦ-2. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки для этого участка уже утвержден. Сейчас территория свободна от застройки.

Внешний вид и точный проект разработают позже. В 2023-2025 годах в рамках Адресной инвестиционной программы планируют построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации), в том числе 30 объектов культуры. Программа сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году.