В Москве планируют заменить более 23 млн кв. м асфальта к осенне-зимнему периоду

По данным заммэра столицы Петра Бирюкова, на Профсоюзной улице, в частности, отремонтировали около 300 тыс. кв. м дорожного полотна

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты планируют заменить более 23 млн кв. м асфальта в рамках подготовки улиц Москвы к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Всего в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду заменят более 23 млн кв. м асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юго-запада столицы - Профсоюзной улице. В общей сложности отремонтировали около 300 тыс. кв. м асфальта.

Последний раз дорожное покрытие там меняли в 2017 году. За это время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения, уточнил заммэра.

"Работы проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения. Дорожную разметку нанесут в ближайшее время", - добавляется в материале.