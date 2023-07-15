На Кубани из-за ливней и возможных смерчей объявили штормовое предупреждение

По данным МЧС, в реках от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок

ТАСС, 15 июля. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 15 июля из-за ливней, гроз, сильного ветра и возможных смерчей над морем, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"До конца суток 15 июля 2023 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 м/с. В течение суток на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

На реках бассейна Кубани и Черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды, местами - с достижением неблагоприятных отметок.

В Туапсинском районе объявили экстренное предупреждение, сообщается в Telegram-канале районной администрации. Глава района Сергей Бойко призвал жителей по возможности оставаться дома из-за ливня и вероятности подтопления территории.

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков (более 280 мм), произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Подтопило жилые дома, районную больницу, четыре детских сада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.