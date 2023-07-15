В Москве провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2"

На объекте, в частности, восстановили несущие конструкции и гидроизоляцию, а также обновили слаботочные системы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели модернизацию комплекса коллекторов "Ленинградский-2" на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В городе уделяется особое внимание вопросам содержания подземных коллекторов, ведь своевременный ремонт этих сооружений позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность проходящих внутри коммуникаций. Завершили работы по модернизации комплекса коллекторов "Ленинградский-2", который обеспечивает надежное электроснабжение и услуги связи для более 190 тыс. жителей районов Сокол, Войковский и Покровское-Стрешнево", - сказал Бирюков.

По его словам, в рамках проекта восстановили несущие конструкции и гидроизоляцию, а также обновили слаботочные системы. Специалисты выполнили работы по замене кабельных и технологических металлоконструкций, восстановили системы водоотведения, отремонтировали автоматические насосные станции.

В коллекторах установили новые системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления. При проведении работ использовались материалы и оборудование отечественного производства.

"В этом году запланирован капремонт и модернизация в 17 коммуникационных коллекторах. Подземное расположение сооружений позволяет выполнять все мероприятия без разрытий", - напомнил Бирюков.