Лавров назвал хорошими условия для соотечественников, которые создаются в Таиланде

Глава МИД РФ отметил востребованность российской культуры в стране

ПХУКЕТ, /Таиланд/. 15 июля. /ТАСС/. Таиланд создает хорошие условия для проживающих в нем соотечествеников, а открытое в Пхукете генконсульство будет работать для обеспечения их нужд и интересов. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мне приятно ощущать, что культура, наши традиции - песни, танцы - востребованы. И я очень рад, что Таиланд - это одна из тех стран, где, как я понимаю, создаются хорошие условия для наших соотечественников. Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми", - сказал министр на встрече с соотечественниками в генконсульстве России в Пхукете.

"Надеюсь, что мы сейчас с вами сможем обсудить те конкретные вопросы, которые будут уже нам полезны в организации работы по обеспечению нужд и интересов наших граждан, да и вообще не только наших граждан - все тех, кто хочет обеспечивать и продвигать наши отношения с Таиландом", - добавил министр.