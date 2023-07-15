В Минобрнауки заявили, что вузы должны принимать документы об участии в СВО любой формы

В министерстве отметили, что по вопросам поступления на постоянной основе работают "горячие линии" и ведомства, и Минобороны

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Справка об участии абитуриента в специальной военной операции (СВО) должна приниматься вузом, даже если она не соответствует рекомендуемой форме, но подтверждает факт участия в СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Вузам в том числе даны разъяснения, согласно которым, если справка, предоставляемая абитуриентом, не соответствует рекомендуемой форме, но указывает, что гражданин участвовал (участвует) в специальной военной операции, отражении вооруженного вторжения, то такая справка подтверждает факт участия гражданина в специальной военной операции, отражении вооруженного вторжения и принимается образовательной организацией", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что по таким вопросам на постоянной основе работают "горячие линии" Минобрнауки и Минобороны. В настоящее время в Минобрнауки поступило около 900 обращений, по каждому из них оперативно принимаются все необходимые меры.

"Если в адрес уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой поступают обращения о сложностях при поступлении детей участников СВО, просьба направлять их в Минобрнауки России для оперативного разрешения ситуации", - добавили в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что стала чаще сталкиваться с обращениями по поводу отказов в предоставлении специальной квоты для поступающих в вузы детей участников СВО. Первый замруководителя партии "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев ранее просил главу министерства Валерия Фалькова согласовать с Минобороны форму справки, необходимой для льготного поступления детей участников специальной военной операции в вузы.

Участники СВО и их дети могут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты. Такие же льготы предоставляются для детей Героев России и для лиц, награжденных тремя орденами Мужества. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета. Принимать их будут в пределах отдельной квоты, которая должна устанавливаться вузом ежегодно и составлять не менее 10% от всех мест для зачисления.