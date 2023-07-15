В Московском зоопарке временно закрыли дополнительные входы

Снова открыть их планируют в 16:00

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Московский зоопарк временно закрыл дополнительные входы из-за погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале зоосада.

"Друзья! В связи с погодными условиями мы временно закрываем дополнительные входы в зоопарк", - говорится в сообщении.

Входы закроют неподалеку от серых волков - улица Большая Грузинская, дом №1, строение 103; около пешеходного перехода у моста со Старой на Новую территорию - улица Большая Грузинская, а также рядом с пандами - улица Красная Пресня, дом №4.

Входы снова откроются в 16:00, добавляется в материале.