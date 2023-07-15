Во Львовской области снесли памятник советскому воину

Речь идет о памятнике "Воин" в городе Винники

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Памятник советскому воину-освободителю демонтирован в городе Винники Львовской области. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Демонтировали еще один памятник советской эпохи. На этот раз это советский "Воин", который стоял в Винниках", - написал Садовый в Telegram-канале.

14 июля Telegram-канал "Деколонизация. Украина" сообщил, что за сутки во Львовской области демонтировали пять советских памятников.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, девять - писателю Максиму Горькому, четыре - полководцу Александру Суворову и еще четыре - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.